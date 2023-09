A revista France Football, responsável por organizar a Bola de Ouro, começou a divulgar nesta quarta-feira, 6, os indicados ao prêmio da temporada 2022/2023 – os vencedores serão conhecidos na cerimônia marcada para 30 de outubro, em Paris, na França. Na categoria de melhor jogadora, a única representante do Brasil é a atacante Debinha, atualmente no Kansas City e ex-North Carolina Courage. A brasileira, porém, é azarã e concorre com atletas que brilharam na Copa do Mundo Feminina ou na Liga dos Campeões Feminina. Confira as 30 indicadas ao final da matéria. Quem também vai representar o país é o goleiro Ederson, do Manchester City e da seleção. Campeão europeu com os ingleses, brasileiro concorre ao Troféu Yashin, entregue ao principal arqueiro da temporada passada. A expectativa é que a revista anuncie os indicados ao prêmio de melhor jogador ainda hoje. Além desses, outras quatro taças serão entregues, sendo elas: Troféu Kopa (melhor jogador sub-21), Clube do Ano (time mais vitorioso), Troféu Gerd Müller (jogador com mais gols temporada) e Prêmio Sócrates (reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais).

Indicadas ao prêmio de melhor jogadora:

Kadidiatou Diani (França/PSG/Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha/Levante)

Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia/Barcelona)

Olga Carmona (Espanha/Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra/Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia/PSG/Arsenal)

Hayley Raso (Austrália/Manchester City/Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos/Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra/Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai/Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha/Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda/Twente/Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

Debinha (Brasil/North Carolina Courage/Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha/Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia/Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega/Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha/Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha/Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão/Manchester City)

Jill Roord (Holanda/Wolfsburg/Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda/Arsenal)

Wendie Renard (França/Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria/Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Mapi León (Espanha/Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

Indicados ao Troféu Yashin: