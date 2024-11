O Boi-Bumbá Garantido deu um passo fundamental na preservação de suas raízes ao criar o Grupo de Trabalho de Patrimônio e Memória, cuja função será a definição das estruturas institucionais para proteção, documentação e perpetuação da rica herança cultural do Boi do Povão.

Sob a coordenação de Dé Monteverde, uma figura histórica do quilombo da Baixa da Xanda e neto do fundador do Boi Garantido, o grupo de trabalho assume a responsabilidade de preservar o patrimônio imaterial do Bumbá vermelho e branco. Monteverde, escritor de uma das primeiras obras dedicadas ao universo do Boi-Bumbá, também é conhecido por sua trajetória no teatro e na percussão.

“O Grupo de Trabalho de Patrimônio e Memória vai nos permitir fundar as estruturas necessárias para mapear e documentar a essência do Boi Garantido, preservando nossas tradições para as futuras gerações e garantindo que nossa cultura se mantenha viva e acessível”, afirmou.

A criação do grupo de trabalho abre possibilidades para novas parcerias com universidades, centros de pesquisa e entidades culturais, que poderão contribuir com o projeto por meio de intercâmbio cultural e apoio técnico.

Essa iniciativa surge em um momento de crescente valorização das manifestações populares, reforçando a importância de proteger e divulgar tradições como o Festival Folclórico de Parintins. O inicio do projeto reforça o comprometimento do Bumbá com a sociedade Parintinense e a importância dessa grande manifestação popular no cenário cultural nacional, ampliando o acesso ao acervo e às narrativas que fazem do Boi mais querido do Povão um patrimônio do povo brasileiro.