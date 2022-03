Avalie o post

Nesta edição o evento conta com uma lista de acesso gratuito para pessoas trans

Manaus – Acontece no próximo sábado (2) o Bloco Curupirado “Inimigos do Fim”. A festa acontece no pós-carnaval na Assinpa, localizada na Avenida da Lua, s/n – Aleixo, a partir das 17 horas. Nesta edição o evento conta com uma lista de acesso gratuito para pessoas trans.

O “Curupirado” é um evento que desde 2018 celebra a diversidade, a alegria e a liberdade com edições de Reveillon e Carnaval, e agora lança a primeira versão de pós-carnaval. O line-up conta com Aurora Boreal na apresentação e atrações musicais: Antônio Bahia, Márcia Novo, Márcia Siqueira, Frederico Ramos e Júlio Persil, sets de Dj Peter, Dj Carol Amaral, Dj Vena Volu, Dj BS Rapha e Djs Fzero.

“O carnaval acabou, mas a nossa onda não. Além das atrações musicais, quem vier também vai aproveitar o touro mecânico, drag show, performance do Boi Boiola, intervenção teatral de Matheus Sabbá, bebida e comida para todos os gostos, e até a Pomba do Amor para quem quiser mandar um recado para o crush. Vai ser muito animado, esperamos todos na Assinpa”, destaca a mãe Curupira, Gaby.

Os ingressos do segundo lote custam R$ 45 e podem ser adquiridos no Sympla, mais taxa do site, com opções de parcelamento e pagamento via PIX. O evento conta ainda com uma lista de acesso gratuito para pessoas trans, o cadastro é limitado. Mais informações podem ser obtidas no instagram do Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).

O Curupira Mãe do Mato é um espaço de difusão da cultura amazonense que ativamente promove a cena musical local. No espaço, que também é um bar, acontecem festas, shows e encontros variados.

