O capitão da equipe brasileira na Billie Jean King Cup, Luiz Peniza, divulgou a convocação das jogadoras que representarão o país no embate contra a Argentina, marcado para os dias 15 e 16 de novembro. A equipe será liderada por Beatriz Haddad Maia, que atualmente ocupa a décima posição no ranking mundial, e contará com a participação da estreante Luiza Fullana. Luiza Fullana, de 23 anos, foi chamada para substituir Luisa Stefani, que se afastou das competições por conta de problemas no joelho. Além de Fullana, a lista de convocadas inclui Laura Pigossi, Carolina Meligeni e Ingrid Martins, que também farão parte do time.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A jovem tenista, que ocupa a 574ª posição no ranking da WTA, recentemente conquistou seu primeiro título no ITF W35 de São Paulo. Beatriz Haddad, que retornou ao Top 10, será a principal esperança da equipe brasileira. Laura Pigossi deve ser escalada como a segunda tenista da formação. Ainda não está definida a formação da dupla que competirá, mas as combinações podem incluir Bia com Ingrid Martins ou Bia com Laura Pigossi. O Brasil espera contar com o apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera para garantir a vitória sobre a Argentina. Historicamente, o confronto entre as duas seleções está empatado, com quatro vitórias para cada lado, sendo que a última partida ocorreu em 2022, com triunfo brasileiro por 3 a 1.

Leia também

Inter esgota ingresso do Gre-Nal em 26 minutos e espera recorde de público no Beira-Rio



Presidente do Comitê Olímpico da Rússia renuncia ao cargo



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA