Bemol mantém liderança no Amazonas e resiste ao domínio de gigantes do e-commerce nacional

Visuliazação: 2

A Bemol segue como um raro exemplo de protagonismo regional no cenário do comércio eletrônico brasileiro. De acordo com um levantamento recente do Google Trends, divulgado em junho de 2025, a varejista fundada em Manaus é a loja online mais buscada no estado do Amazonas, superando concorrentes como Amazon, Mercado Livre e Magalu.

Em 2023 a Bemol também liderava as buscas em Roraima, neste ano o domínio se restringe ao Amazonas. Ainda assim, o feito é significativo: entre os cinco maiores e-commerces analisados pela plataforma, apenas a Bemol, entre as empresas regionais, conseguiu manter liderança estadual frente às gigantes globais.

Os dados indicam que o Mercado Livre é a loja online mais pesquisada em 45% dos estados brasileiros — com forte presença no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. A Amazon aparece em segundo lugar, com 28% das buscas, destacando-se nos estados do Acre, Amapá, Rondônia e porções do Pará e Nordeste. A Magalu figura em apenas 6% do território.

Mesmo diante desse cenário, a Bemol se destaca por seu enraizamento na cultura de consumo nortista, com forte presença física e digital, atendimento personalizado, crediário facilitado e atuação logística adaptada à realidade da região amazônica.

Para o diretor-presidente Denis Minev, o segredo está na conexão com o cliente: “A gente entende as dificuldades da região. Não vendemos só produtos, vendemos acesso e confiança”, afirma.

História

A Bemol foi fundada em 1942, pelos irmãos Samuel, Israel e Saul Benchimol, e completa, no próximo dia 13 de agosto, 81 anos de existência. Atualmente a Bemol atende 69 localidades na Amazônia Ocidental em cidades como Manaus, Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco. São 39 lojas, incluindo loja Online, Televendas e lojas físicas, 43 farmácias, incluindo loja Online, Televendas e lojas físicas, 23 loterias, 4 Mercados e 6 Centros de Distribuição.

Desde 1993, a Bemol se destaca como a maior contribuinte de ICMS do estado do Amazonas, no segmento comercial.

O estudo reforça que, apesar da tendência nacional de consolidação do varejo online nas mãos de grandes plataformas, o apego regional — quando bem trabalhado — ainda é capaz de criar barreiras sólidas de preferência e fidelidade.