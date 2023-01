2023 começou e a Bemol Farma inicia mais um ano com o compromisso de oferecer com confiança e qualidade, linhas de produtos essenciais para os cuidados com a saúde, uma boa oportunidade para quem planeja iniciar o ano com a saúde renovada.

Os descontos são de até 25% em diversas categorias e as opções vão desde vitaminas e suplementos, dermocosméticos, protetor solar, aparelhos e medidores, cuidados com o cabelo, remédios de uso contínuo, dentre outros.

Confira algumas ofertas disponíveis:

Na linha de dermocosméticos, estão os principais produtos para quem busca renovar o visual. A Base Hidrabene Stick Escura é a indicação perfeita para quem busca corrigir imperfeições e a oleosidade da pele. Além disso, ajuda a proteger contra a poluição e contra as radiações UVA, UVB e luz visível. Tem textura extremamente sedosa e toque seco, deixando a pele com efeito matte e aspecto ultra aveludado.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pelo responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. Uma forma de combate à essa doença e também a queimaduras, manchas e envelhecimento precoce, é o uso do protetor solar nivea com hidratante FPS50, com sua fórmula oil free, que não deixa a pele oleosa e faz com que o protetor solar seja absorvido mais rápido pelo corpo.

Para quem tem pré-diabetes, diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2 e quer monitorar o nível de glicose no sangue, a indicação é o Kit Monitor De Glicemia Completo Daaz Glicoo. O produto tem como diferencial a tecnologia da Microgota, precisando de apenas 0,3l (mililitros) de sangue para realizar a leitura com precisão, tornando o método praticamente indolor. O resultado do teste sai em até 5 segundos e possui programação de 4 alarmes para situações de hipoglicemia e pós-refeição.

E aí, Preparado(a) para renovar sua saúde? Então, corre para a Bemol Farma. Nas lojas físicas, é possível utilizar os serviços da Bemol Farma e escolher a forma de pagamento: pelo Crediário Bemol em até 4x sem juros, Vale Crédito, bônus da loja, cartão de crédito em até 10x sem juros, pix e por meio da função débito com o cartão da Conta Bemol.

As compras podem ser feitas também pelo App Bemol, pelo site: https://www.bemolfarma.com.br/, pelo televendas por meio do número 3133-3700 em Manaus e o 0800 726 8300, para demais localidades ou através do catálogo de vendas, onde é possível escolher o produto desejado com um vendedor e, assim, ter um atendimento mais personalizado.

Programa de Recompensas

O Programa de Recompensas da Bemol Farma – criado com objetivo de fidelizar os clientes - completou 1 ano e continua proporcionando ao cliente que realiza compras por dois meses consecutivos, receber 4% do valor total do último mês em Vale-Crédito para utilizar em novas compras, abater parcelas ou realizar pagamentos na Bemol.

Para participar, é necessário informar o CPF no momento das compras para garantir a participação no programa, além de realizar as compras por dois meses consecutivos.

Sobre a Bemol Farma

A Bemol Farma, nasceu em 2016 e segue em processo de expansão pelas cidades da Amazônia Ocidental, sempre investindo em inovação e tecnologia para atender de forma mais rápida e eficiente, a Farma possui mais de 40 unidades físicas, localizadas nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre e também opera com um e-commerce e via televendas.