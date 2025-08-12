Uma bebê de 8 meses morreu neste domingo (10) após, segundo a Polícia Civil, ter sido deixada sozinha em casa com a irmã de 5 anos, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe das crianças foi presa em flagrante por suspeita de abandono de incapaz seguido de morte.
A reportagem não localizou a defesa da mulher. Questionada sobre o paradeiro do pai da criança, a Polícia Civil não soube informar até esta publicação.
De acordo com a 34ª DP (Bangu), a mulher saiu de casa na noite de sábado (9), no bairro Jardim Novo, para ir a um baile. Ela retornou na manhã do dia seguinte, quando encontrou a bebê sem respirar.
Ainda segundo a investigação, a mãe levou a criança a uma unidade de pronto atendimento da região, mas os médicos constataram a morte, com sinais de sufocamento.
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a bebê, levada por sua mãe, deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Magalhães Bastos, já em óbito. O corpo foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao IML de Campo Grande, órgão responsável por definir a causa da morte. A mãe foi levada por policiais para a 34ª Delegacia Policial em Bangu.
Na residência da mulher, policiais disseram ter encontrado o local “em condições insalubres, com paredes sujas, roupas rasgadas e sem estrutura adequada para crianças”. Testemunhas relataram à polícia que a mãe deixava as filhas sozinhas com frequência.
A mulher foi encaminhada ao sistema prisional. A filha de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.