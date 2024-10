Beatriz Haddad Maia conseguiu manter sua posição como a 10ª melhor jogadora do mundo no ranking da WTA, mesmo após ser eliminada nas quartas de final do Torneio de Ningbo. A brasileira se beneficiou da queda de algumas concorrentes, como Danielle Collins, que também perderam pontos. Contudo, a atleta deve enfrentar uma queda nas próximas semanas, uma vez que perderá os pontos conquistados no WTA Elite Trophy do ano anterior, que não faz parte do calendário atual. Para evitar uma descida significativa no ranking, Beatriz precisará ter um desempenho destacado no Torneio de Tóquio, onde é considerada uma das favoritas.

O torneio pode ser uma oportunidade crucial para a jogadora, que busca consolidar sua posição entre as dez melhores do mundo. No topo do ranking feminino, Aryna Sabalenka reassumiu a liderança, superando Iga Swiatek por uma margem estreita de apenas 41 pontos. Esta é a segunda vez que a tenista bielorrussa alcança a primeira colocação, demonstrando sua consistência e habilidade nas quadras. No que diz respeito ao ranking masculino, Grigor Dimitrov fez um avanço significativo, subindo para a 9ª posição.

Thiago Wild também teve um progresso, alcançando o 78º lugar, enquanto Thiago Monteiro enfrentou dificuldades e caiu para a 98ª posição. A lista das dez melhores jogadoras do ranking feminino é liderada por Aryna Sabalenka, com 9.706 pontos, seguida de perto por Iga Swiatek, que possui 9.665 pontos. Coco Gauff e Jessica Pegula ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente, enquanto Elena Rybakina, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng, Emma Navarro e Daria Kasatkina completam a lista, com Beatriz Haddad Maia fechando o top 10.

No ranking masculino, Jannik Sinner se destaca como o número 1, acumulando 11.920 pontos, seguido por Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Novak Djokovic e Daniil Medvedev também estão entre os cinco primeiros, enquanto Taylor Fritz, Andrey Rublev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Alex de Minaur completam o top 10.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira