A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na Base Fluvial Arpão 1, apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (12), cerca de 100 quilos de drogas, entre maconha tipo skunk e pasta-base de cocaína, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Parte da droga foi encontrada escondida em sacos com bananas e outra parte no corpo do suspeito. A apreensão causou danos de mais de R$2,6 milhões ao crime.

A primeira apreensão ocorreu, após os policiais, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) terem iniciado, por volta das 00h30, abordagem na embarcação Ferry Boat M. Monteiro II.

O barco havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a capital amazonense.

Durante a revista, a cadela Luna, de faro para narcóticos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), sinalizou onde o entorpecente estava escondido. Ao todo, foram encontrados 41 tabletes de maconha tipo skunk e 12 tabletes de pasta-base de cocaína.

Outra ocorrência

Na mesma embarcação, a cadela Luna sinalizou que havia entorpecentes no corpo de um homem de 44 anos. A droga estava escondida em uma cinta. Ao todo, foram apreendidos 11 tabletes de pasta-base de cocaína.

As duas apreensões resultaram em cerca de 100 kg de droga, que conforme a SSP-AM a apreensão resultou mais de R$2,6 milhões em danos ao crime organizado.

Toda a droga apreendida e o suspeito preso foram encaminhados a Polícia Civil (PC-AM), embarcada na Base Arpão 1.

