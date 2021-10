5 / 5 ( 1 voto )

Cumprindo a agenda Ambiental, a Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na pessoa do Secretário Barbosa Neto, se encontra presente, participando de 4 a 8 de outubro do XX Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), reúne 52 secretários municipais para discutir temas imprescindíveis para o desenvolvimento da agenda ambiental e estabelecimento de estratégias que resultem no aperfeiçoamento da gestão e conservação dos recursos naturais do Amazonas.

“Entre as necessidades apresentadas referente ao nosso município de Barcelos, a prioridade da criação e licenciamento do Aterro Sanitário Controlado e implantação da Coleta Seletiva e logística reversa, que dará um fim ao atual Passivo Ambiental (Lixão) e as problemáticas nas proximidades da cabeceira do Aeroporto. É o Novo Tempo avançando nas causas ambientais, com inovação, preservação e sustentabilidade, através da gestão do nosso Prefeito Edson Mendes, em favor do nosso povo” Ressaltou o Secretário Barbosa Neto.

PROGRAMAÇÃO – De segunda (04/10) a quarta-feira (06/10), o evento será realizado no Auditório Deputado Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Já na quinta (07/10) e na sexta (08/10), o congresso acontece no auditório da Sema.

Entre os temas desta edição do Fopes estão: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Educação Ambiental no Amazonas; Concessão Florestal; Política de Arborização; Gestão de Recursos Hídricos; Monitoramento Ambiental; Gestão das Unidades de Conservação (UC); Acordo de Pesca e Política de Bem-Estar Animal.

“A programação deste ano está muito voltada para a temática de resíduos sólidos, que já é bem conhecida por todos nós. Neste Fopes, a gente poderá discutir e detalhar melhor essa questão”, afirmou Juliano Valente, diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). O órgão estará à disposição dos secretários para resolução de dúvidas quanto à legislação vigente.