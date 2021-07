A Guarda Civil Municipal foi acionada nesta sexta-feira(30) às 1h30, após denúncia anônima, da informação que um homem estaria embarcando fiação elétrica de procedência duvidosa em um Barco Recreio com destino à Manaus. Ao chegar ao local, a equipe constatou que havia fiação elétrica que poderia ser resultado de furto.

De acordo com as informações repassadas pelo Delegado de Polícia Dr. Alex, a Polícia Civil está trabalhando para coibir crimes de furtos de materiais elétricos de objetos em obras, residências e principalmente prédios públicos, acarretando prejuízos material e até risco de morte, pois até do hospital já foi furtado a fiação elétrica e de telefonia, causando a falta de energia e comunicação no Hospital de Barcelos no período crítico da Pandemia.

A população barcelense reclama constantemente de furto de fiação e metais de suas residências e também dos casinhas dos Poços de redes de abastecimentos de água em diversos bairros da cidade, interrompendo o fornecimento da preciosa água aos consumidores.

Segundo o novo Comandante da Guarda Civil Municipal, o Sub Ten PM Picanço Ferreira, esses furtos e as vendas normalmente estão relacionados com outros crimes, como tráfico de drogas.