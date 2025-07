5/5 - (1 voto)

Com Show em campo de Chagas Neto! Barcelos atropela São Gabriel e fecha 1ª fase da Copa da Floresta com 100%. A torcida no Estádio, Valdir Pereira e Silva, o conhecido Pereirão, teve motivos de sobra para comemorar neste sábado .(12/07). A seleção de Barcelos deu mais um espetáculo em campo e goleou São Gabriel da Cachoeira por 4 a 0, fechando a primeira fase da Copa da Floresta 2025 com campanha perfeita!

O nome do jogo? Chagas Neto! O artilheiro brilhou com um hat-trick daqueles com três gols. Caio também marcou o dele e garantiu o placar elástico para os donos da casa.

Com mais uma atuação dominante, Barcelos mostra que vai forte para os jogos e promete seguir encantando a torcida nas próximas fases.

CONFIRA AS FOTOS E VÍDEO DO JOGO:

