5 / 5 ( 1 voto )

Os jogos do Grupo 10 da 28ª edição da Copa dos Rios começou em grande estilo nesta sexta-feira, 27/08. Com mobilização da cidade, que lotou o Estádio Valdir Pereira e Silva (Pereirão) em Barcelos (a 402 quilômetros de Manaus) para prestigiar a abertura desta importante competição. O Prefeito Edson Mendes esteve presente para fazer a abertura e saudar os atletas dos municípios vizinhos, Barcelos, os donos da casa ficaram no 0 a 0 com São Gabriel da Cachoeira no disputado jogo de abertura.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, São Gabriel é um time muito qualificado. Mas estou feliz pela atuação, nossa equipe jogou bem. É um sonho jogar a Copa dos Rios e espero que Deus me abençoe para que eu possa um dia chegar ao futebol profissional”, disse o Jogador "Mutum" ao Barcelos na NET.

O técnico barcelense, Regilson Rodrigues, esperava a vitória, mas viu o empate como bom resultado. “Estamos satisfeitos com o placar. Alcançamos nosso objetivo, mesmo com o campo pesado com a chuva antes do jogo, vi um time valente e compromissado com a competição. Nós mandamos no jogo, tivemos muitas oportunidades, mas eles se fecharam bem e não soubemos finalizar corretamente”, observou.

No final da competição as torcidas tiveram a oportunidade de ganhar diversos prêmios no sorteio realizado pela SEMJEL e Liga Esportiva barcelense apresentado pelos competentes Locutores, Dênis Magno e Jonas Santos. E para finalizar com chave de ouro, todos os presentes puderam curtir um pagode samba da melhor qualidade com a participação do Grupo Cachasamba.

O Evento esportivo é realização da Federação Amazonense de Futebol, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense com apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos.

Barcelos está no Grupo 10 e como polo, está sediando os jogos nesta etapa, onde participam as seleções de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

PRÓXIMOS JOGOS:

SÁBADO ás 15h30: Santa Isabel X São Gabriel

DOMINGO ás 15h30: Barcelos X Santa Isabel