5/5 - (3 votes)

Chegou a época mais esperada por muitos, a temporada de pesca em Barcelos. Nesta terça-feira, dia 23/08, a Prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR, registra início da temporada de pesca esportiva 2022/2023 com a chegada do primeiro Grupo de pescadores ao município.

Barcelos, pela estrutura e quantidade de rios piscosos é conhecida como a Capital Internacional da Pesca do Tucunaré, a terra dos Tucunarés gigantes da Amazônia. Diante deste fato, a SEMTUR Barcelos, juntamente com outras pastas importantes ligadas no acompanhamento do fluxo turístico, estarão contribuindo e dando suporte necessário para que a atividade seja desenvolvida de forma responsável.

A expectativa é que tenha uma temporada próspera após estarmos mais adaptados a nova normalidade, para você que ainda não conhece BARCELOS como destino de Ecoturismo, a secretaria informou que o município já está recebendo o público de Turismo de Natureza. A gestão municipal tem o intuito de tornar Barcelos como destino Turístico o ano inteiro e não somente na sazonalidade. Investimento que refletirá no aquecimento da economia para o município de janeiro à dezembro.

CONFIRA AS IMAGENS: