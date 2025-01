Luiz Eduardo Baptista (BAP), presidente do Flamengo, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se encontraram nesta segunda-feira (13) e conversaram sobre os jogos do clube carioca no Estado. Entre tantos outros casos de violência, torcedores do Corinthians atacaram ônibus com flamenguistas que estavam viajando para São Paulo, em outubro de 2024, às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. O episódio levantou mais uma vez a discussão da segurança pública em partidas realizadas em solo paulista.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, BAP fez seu pronunciamento ao lado de Tarcísio: “Olá, Nação Rubro-Negra, hoje é 13 de janeiro e eu estou aqui com o meu amigo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que para quem não sabe é rubro-negro, como eu e como vocês. Governador Tarcísio, queria agradecer pela gentileza de receber a gente aqui. A gente está falando sobre o Flamengo quando é visitante nos jogos, relação com a polícia, com esses detalhes. O governador Tarcísio além de ser Rubro-Negro, é um apoiador da nossa causa, não é Governador?”

Tarcísio de Freitas respondeu garantindo força-tarefa nos jogos: “Isso aí! O Flamengo deve jogar em São Paulo algumas vezes ao longo desse ano, vai ser muito bem recebido aqui. Obviamente, nosso papel vai ser garantir que a gente tenha o melhor espetáculo possível, com muita segurança. Nós vamos trabalhar em conjunto com a direção do Flamengo para proporcionar o melhor ambiente possível.”

