A pandemia de Covid-19 produziu efeitos econômicos em quase todos os países do mundo, mas o Brasil conseguiu minimizar os impactos sociais e na economia com ações governamentais, de acordo com o Relatório Econômico da América Latina e Caribe, divulgado pelo Banco Mundial, nesta terça-feira (4).

O texto enalteceu a política econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL) na pandemia, que por meio de seu apoio à população mais vulnerável socialmente viabilizou o pagamento de auxílio emergencial para os mais necessitados, com ajuda do Congresso Nacional, evitou que diversos brasileiros “cruzassem” a linha da pobreza.

– No Brasil, as transferências aumentaram o tamanho da classe média em 2,1 pontos percentuais. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas da pobreza em 2020 – diz o texto do Banco Mundial.

