A Azul anunciou que retomará suas operações no município de Barcelos, no Estado do Amazonas, a partir de 2 de setembro. A rota será operada pela Azul Conecta, subsidiária da aérea para voos regionais.

A nova operação terá voos de/para a capital Manaus ao destino turístico amazonense, com frequência de três voos semanais (aos domingos, terças e sextas-feiras – durante a manhã e tarde) operados com aeronaves Caravan, com capacidade para nove passageiros em cada trecho, o que garantirá oferta de 234 assentos mensais, entre chegadas e partidas.

“A retomada desta rota faz parte da nossa estratégia de expansão e reforça o compromisso da Azul em conectar cada vez mais o Brasil. Barcelos é um destino estratégico, não apenas pelas suas belezas naturais que encantam turistas do mundo todo, mas também por sua forte vocação para a pesca esportiva, que movimenta intensamente a economia local durante a alta temporada. Estamos entusiasmados em voltar a operar na região e oferecer mais uma opção de acesso à Amazônia”, destaca o diretor da Azul Conecta, Vitor Silva.

Como chegar

Para chegar a Barcelos, a partir de Manaus, é preciso encarar 399 quilômetros de distância, tendo como principal hidrovia o Rio Negro. Neste modal tradicional, a depender do tipo de embarcação, os passageiros podem levar entre 12 e 30 horas para chegar ao destino. No entanto, a quem prefere praticidade, os voos diretos da Azul reduzem este tempo para 1h30.

Barcelos é considerado um dos principais destinos da pesca esportiva no Brasil e atrai praticantes dos mercados nacionais internacionais durante a alta temporada, que vai de setembro a março. Além das hospedagens tradicionais, os turistas podem usufruir da biodiversidade amazônica em barcos-hotéis com toda a infraestrutura tradicional.

A cidade também conta com atrativos históricos e culturais, com a possibilidade de imersões na cultura tradicional indígena. A região abriga povos importantes que movimentam a economia sustentável por meio do artesanato, da língua ancestral, música e dança, entre outros.

De acordo com o Governo do Amazonas, os povos Yanomami e Baré estão entre os principais povos que vivem na região e os Festivais do Peixe Ornamental (janeiro) e Folclórico (junho), estão entre as principais festas culturais da cidade.

