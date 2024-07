O Atlético-MG derrotou o São Paulo por 2 a 1 e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O resultado acabou com a sequência de vitórias do tricolor e manteve a invencibilidade sobre o time paulista. São Paulo entro em campo em busca de uma meta que não acontece desde 2019: vence cinco seguidas no Brasileirão. Mas, tinha pela frente um adversário que ele não conseguia vencer há seis jogos – desde 2020. E o tricolor começou em desvantagem, porque além do galo ter começado melhor no jogo, abriu o placar aos 13 minutos com Vargas. Hulk bateu uma falta, Rafael, que voltou a jogar depois de retornar da seleção, espalmou, mas, no rebote, Vargas mandou par ao fundo do gol e abriu o placar. O resultado fez o São Paulo ficar mais ligado no jogo e o tricolor conseguiu controlar melhor a partida, tanto que, aos 18 minutos, após uma cobrança de escanteio, no bate e rebate dentro da área, Lucas levou a melhor empatou a partida. A equipe de Zubeldía começou a controlar mais o jogo e chegar ao gol adversário mais vezes, chegando a levar perigo em duas oportunidades, com Ferreirinha, mas ele não foi decisivo na finalização. Apesar da pressão tricolor, que balançou as rede novamente foi o Atlético.

Gustavo Scarpa chutou de fora da área, a bola desviou em Alan Franco e bateu em Paulinho, que voltou a colocar os mineiros em vantagem. Os jogadores do São Paulo ficaram reclamando que a bola bateu na mão no jogador do Atlético. O VAR chegou a ser acionado, mas não viu nenhuma irregularidade e validou o gol. No começo do segundo tempo o São Paulo teve a chance de empatar o jogo com Luciano, que pegou o rebote de um chute de Luis Gustavo, mas o 10 são paulino jogou a bola em cima do goleiro. A situação do tricolor, que estava difícil, por estar atrás do placar, piorou quando Alan Franco foi expulso aos 13 minutos e o São Paulo precisou se reajustar a partida. Zubeldía tirou Ferreirinha e Luciano e colocou Rodrigo Nestor e Wellington Rato, mas as mudanças não surtiram efeito, porém, mesmo com um a menos, o São Paulo seguiu pressionando mais o Atlético, que apostava no contra-ataque. Mesmo com um pouco de vantagem no jogo, o tricolor não conseguiu empatar o jogo e perdeu a chance de voltar ao G4 da competição.