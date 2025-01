Lateral-direito de 23 anos assinou contrato com o Galo até dezembro de 2028.

O Atlético-MG anunciou a contratação do lateral-direito Natanael, do Coritiba. O atleta de 23 anos assinou contrato com o Galo até dezembro de 2028.

Natanael é o terceiro reforço do clube mineiro para a temporada 2025. Também chegaram ao Atlético-MG os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick, ambos ex-Palmeiras.

O Galo enfrenta neste sábado (18), às 17h (de Brasília), o Cruzeiro, em confronto válido pela FC Series. Este será o primeiro clássico mineiro do ano.

