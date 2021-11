5/5 - (3 votes)

Manaus – O Amazonas terá uma equipe de nove atletas representando o estado no 25º Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que acontece a partir desta quinta-feira (04) até domingo (07), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

As atletas, que fazem parte da equipe Artes Gym Clube e são apoiadas pela Distribuidora Atem, vão competir nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A gerente de Marketing e Comunicação da Atem, Monique Lasmar ressalta que a empresa entende a importância de apoiar o esporte como forma de incentivar que mais pessoas se destaquem nas modalidades.

Uma das técnicas do clube, Larissa Lima, destaca que o apoio de marcas como a Atem, que valorizam e incentivam o esporte, é muito importante. “O esporte exige muita dedicação e ter o apoio é essencial para conseguir se preparar bem e participar das competições. Estamos muito felizes com o início dessa parceria com a Atem”, disse.

De acordo com Larissa Lima, a expectativa é alcançar bons resultados na competição em todas as categorias. Para chegar no torneio nacional, as atletas participaram da etapa regional, em que competiram com equipes de toda a região Norte. Quatro equipes da região foram classificadas, sendo a Artes Gym Clube a única do Amazonas. “Nossas atletas vão se apresentar junto com as melhores do país. Estamos muito contentes”, frisou.

Segundo Larissa, as atletas, mesmo na pandemia, não deixaram de treinar, participando inclusive de preparação online. Desde abril, diz ela, a equipe retomou os treinamentos presenciais com foco na preparação para o campeonato regional e nacional de Ginástica Rítmica. “A equipe está preparada e confiante no trabalho que vem sendo desenvolvido”, destacou.

