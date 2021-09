5 / 5 ( 1 voto )

Depois de 28 horas de barco, eles chegaram à capital amazonense para a disputa do Amazonas Combat Taekwondo Pro, espetáculo que acontece no dia 19 de setembro, a partir das 07h, na Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia - ASA – Av. Coronel Teixeira, 2131 - Ponta Negra, Manaus - AM.

Visando o apoio da prática esportiva no Município e em disputas na Capital, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), apoia a participação da equipe Gaditas de taekwondo de Barcelos na competição que será realizadas neste domingo (19) em Manaus.

Daiana dos Santos Lopes, Daniel Capão de Oliveira e Domingos Sávio Rodrigues, representam o município de Barcelos (a 402 quilômetros de Manaus), tendo como Zartur Furtado como Professor Técnico.

Nesta sexta-feira a Secretária da Semjel, Deusa Mota foi acompanhar pessoalmente os atleta barcelense no Barco Vencedor com destino à Manaus para a Competição

“O prefeito Edson Mendes apoia e incentiva o esporte também em competições fora do município deste a primeira gestão, Acredito que quanto mais apoiarmos o esporte e os nossos atletas, melhores resultados teremos, e os nossos jovens terão grandes exemplos a seguir. Nossa cidade agradece. Convido a todos os barcelense residentes em Manaus para irem torcer por nossos atletas nesta competição.” finaliza Deusa Mota.

CONFIRA ALGUMAS FOTOS