Multicampeão de artes marciais, o atleta Matheus Henrique disputa duas competições de Wrestling em Aracaju (SE) nos próximos dias. O jovem embarcou rumo ao Nordeste com passagens aéreas custeadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME).

“O ‘Manaus Olímpica’ tem sido um sucesso. A cada dia que passa, quando recebemos resultados significativos, temos a convicção de que o projeto foi um acerto, mudando nosso esporte de patamar em nível nacional e também internacional. Temos projeções muito boas de futuro”, comentou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, sobre a evolução do programa.

Nesta quarta e quinta-feira, 22 e 23/5, Matheus compete nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), na luta por uma vaga no Mundial Escolar. Já a partir do dia 24/5, o desafio é pelo Campeonato Brasileiro sub-17 da modalidade, na categoria até 51 kg estilo livre. Ambas as competições terão como sede o ginásio de esportes Constâncio Vieira.

“Ano passado, participei do Brasileiro de Judô com apoio do ‘Manaus Olímpica’ e tive um ótimo desempenho. Neste ano, treinei muito com meu professor e vamos em busca da medalha de ouro no Wrestling”, afirmou o lutador.

Contemplado com passagens aéreas pelo “Manaus Olímpica”, Matheus também tem experiência no Jiu-Jítsu e Judô, e participa assiduamente dos treinos como integrante do programa “Manaus Esportiva” no núcleo Santa Etelvina, que contempla várias modalidades.

“Ele é um atleta muito talentoso e com certeza trará bons resultados para nossa cidade. Nossos treinos acontecem de segunda a sexta-feira no núcleo Santa Etelvina, que está aberto à comunidade”, comentou o treinador de Matheus, Wendel Barbosa.

Promovida pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), a competição será realizada pela primeira vez em conjunto com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

