Três brasileiros — uma mulher e seus dois filhos — ficaram gravemente feridos após ataque aéreo, neste sábado (1º), na cidade Saddikine, na área de Qana, no sul do Líbano.

As circunstâncias do bombardeio ainda não estão claras, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Os três estavam em casa no momento do ataque.

A mulher de 30 anos está em estado grave. Sua filha, de 10 anos, sofreu ferimentos graves na perna e teve de ser submetida a uma cirurgia. O filho, de nove anos, está estável.

Fatima Boustani, de 30 anos, está internada em estado grave

Os brasileiros estão sob cuidados médicos no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no sul do país.

A família pede ajuda do governo brasileiro para realizar o resgate deles. Segundo a Agência Nacional de Informação do Líbano, o ataque teria vindo de Israel.