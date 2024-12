Na manhã deste sábado, 14/12, ocorreu um assalto no Manauara Shopping, na zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com as primeiras informações, bandidos armados invadiram o prédio comercial e foram em direção à joalheria Vivara.

O seguranças do shopping, assim que perceberam, tentaram prender os assaltantes e houve troca de tiros. Todas as lojas foram fechadas e as pessoas correram em pânico. Muitas ficaram presas dentro de estabelecimentos.

Mais informações em instantes.

VEJA O VÍDEO