Aryna Sabalenka conquistou o título do WTA 1000 de Madri ao derrotar Coco Gauff com um placar de 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Essa vitória marca o 20º troféu da carreira da tenista bielorrussa, que também soma seu terceiro título na atual temporada. Sabalenka, que ocupa a primeira posição no ranking mundial, continua a se destacar no circuito. No ano de 2025, a jogadora acumula 31 vitórias em 36 partidas, mantendo uma impressionante invencibilidade contra adversárias do top 10, com um total de 6 triunfos. Sua performance a coloca com mais de 3.000 pontos à frente da segunda colocada, Iga Swiatek, evidenciando sua superioridade na competição. Durante a final, Sabalenka demonstrou um início forte, quebrando o serviço de Gauff e estabelecendo uma vantagem de 4 a 1 no primeiro set, que acabou vencendo por 6/3. No segundo set, Gauff conseguiu equilibrar a disputa, mas Sabalenka se manteve firme e garantiu a vitória no tie-break, selando assim sua conquista em Madri.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA