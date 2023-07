Os artistas que confeccionam as fantasias tribais do Boi Garantido ameçaram entrar em greve, na manhã desta sexta-feira (30), com objetivo de receber os pagamentos atrasados. As informações são da Onda Digital.

Mais de 10 artistas participaram da manifestação, conforme informações de pessoas que estavam presentes no local. Eles chegaram a soldar a porta dos Galpões para as alegorias não saírem do local.

De acordo com a assessoria do Garantido, o pagamento foi realizado ainda pela manhã às 9h40 e a situação já esta normalizada. O Festival de Parintins começa nesta sexta-feira à noite e segue nos dois próximos dias.

Presidente afastado

No último dia 23, o Presidente do Boi-bumbá Garantido, Antônio Andrade, e o vice-presidente, Idamar da Silva e Silva, foram afastados de seus cargos. A decisão foi tomada após reunião do Conselho de Ética do Garantido, levando em consideração a ameaça feita pelo Presidente, no 19, de retirar o boi das apresentações do Festival de Parintins deste ano. O anúncio do afastamento de Antônio e Idemar, foi feito durante o ensaio técnico do Boi-bumbá Garantido.