Uma imersão na cultura regional voltada a famílias com bebês e crianças. É essa a proposta da programação “Infante na Roça na Ilha da Magia”, promovida pelo Espaço Cultural Infante.

O evento temático inspirado no Festival Folclórico de Parintins acontece no dia 14 de junho e contará com a emocionante evolução dos bois Caprichoso e Garantido.

Coordenadora do Infante Cultural, Meryssa Lima Roque pontua que a comemoração junina infantil deste ano traz a essência de uma das maiores festas populares do país, que chega à 58ª edição em 2025.

“Já tivemos outras festas juninas por aqui, sempre muito especiais e cheias de cor, música e alegria, inclusive com o Boi-Bumbá presente. Mas, neste ano, o Infante na Roça está com um brilho a mais: cada cantinho foi pensado com carinho para referenciar o Festival de Parintins. É a primeira vez que nos inspiramos completamente nessa festa tão rica e emocionante da nossa cultura”, enfatiza.

Realizado na área interna do espaço de acolhimento, socialização e potencialização das habilidades cognitivas e socioemocionais (localizado na rua Edward Costa, nº 100, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul), o “Infante na Roça na Ilha da Magia” contará com três horas de duração (de 17h até 20h) e programações específicas para cada faixa etária: a “Curumim Musical Baby”, para pequenos de seis meses a três anos de idade, que obrigatoriamente precisam estar acompanhados de um adulto responsável; e a “Curral da Ilha Kids”, para crianças de quatro a dez anos de idade.

“No primeiro caso, os bebês mergulharão na festa cultural dos bois-bumbás com brincadeiras que envolvem sons de instrumentos de percussão, imitação de passos de dança e músicas folclóricas adaptadas. Já no ‘Curral da Ilha Kids’ serão elaboradas brincadeiras de movimento adaptadas ao contexto da festa junina e às tradições regionais, com quatro músicas específicas, sendo duas do Boi Garantido e duas do Boi Caprichoso”, detalha Meryssa.

Infância & Cultura

Pescaria com cenário que remete à atmosfera do porto de Parintins, tiro ao alvo temático envolvendo as lendas amazônicas, oficinas de pinturas artísticas e de confecção inspiradas nos desfiles do Festival e shows musicais com muita celebração da cultura popular integram as atrações do “Infante na Roça na Ilha da Magia”, cujos ingressos podem ser adquiridos diretamente pelo WhatsApp (92 98456-3035) ou pelo Instagram (@infantecultural), com valores que variam por faixa etária.

De acordo com Meryssa, eventos como esse proporcionam vivências que vão muito além da diversão: despertam a curiosidade, a imaginação e criam vínculos afetivos importantes. “Acreditamos muito que infância e cultura andam juntas. Por isso, tudo é pensado com muito cuidado para que cada criança se sinta parte dessa festa e leve pra vida lembranças cheias de sentido”, salienta.

Ao todo, 20 profissionais – entre artistas, pedagogos, músicos, técnicos de enfermagem, designers – compõem a equipe do Infante Cultural destinada a atender o público infantil durante a festa do próximo dia 14, conforme a coordenadora do espaço.

“Cada um com sua experiência e criatividade, somando forças para criar um evento acolhedor, bonito e cheio de propósito. Tudo é planejado para promover descobertas e auxiliar no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social das crianças. E o melhor: isso acontece de forma leve, por meio do brincar, da convivência e da emoção. São experiências que marcam e contribuem com o crescimento de um jeito muito especial”, finaliza.

