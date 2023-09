As seleções da Argentina e Equador se enfrentaram nesta quinta-feira, 7, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Atuais campeões do mundial, os Hermanos ganharam a competição por 1 a 0, com gol de Messi. Este foi o primeiro jogo de Lionel Messi pela seleção de seu país desde que se transferiu do Paris Saint-Germain, da França, para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Argentina começa as eliminatórias com seis pontos e o Equador está com pontuação negativa, menos três, devido infração nas últimas eliminatórias.

