A terceira edição do Arena Planeta Boi acontece a partir das 20h deste sábado (25). Sucesso de público a cada ano, a festa é realizada pela Amazon Best. Os últimos ingressos para os demais setores estão à venda em pontos físicos e pela internet.

A expectativa é que 30 mil pessoas assistam ao espetáculo na Arena da Amazônia este ano.

Setores do evento

O Camarote Amazon Best é um espaço exclusivo do Arena Planeta Boi. Por lá, os clientes terão direito a Open Bar de marcas Premium durante toda a programação da festa (incluindo cerveja, água, refrigerante, whisky, vodka e gin) e Welcome Food, oferecendo os mais variados petiscos até às 00h.

Os demais setores são Pista Dabacuri e Área VIP Cunhã-Poranga.

As compras dos ingressos podem ser feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara e no site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/arena-planeta-boi/4994).

As vendas também são realizadas na sede da Amazon Best, localizada na rua Nova Prata, n⁰ 225, Vieiralves.

O acesso à pista custa R$ 35. Já o setor VIP será vendido ao valor de R$ 155.

Aquecimento para o Festival de Parintins

Uma avant premiere do que é apresentado no Festival de Parintins. É assim que os clientes Amazon Best resumem o Arena Planeta Boi, um evento que coloca no centro da Arena da Amazônia o duelo entre os bois Caprichoso e Garantido.

O Arena Planeta Boi é uma grande oportunidade para que as pessoas entendam a dinâmica do Festival de Parintins. Nele, itens oficiais, que podem decidir o campeonato com suas notas, são o grande destaque e se apresentam ao público com evoluções que surpreendem.

E tem mais: além das apresentações oficiais dos bumbás, outras atrações também vão abrilhantar a terceira edição do Arena Planeta Boi.

Toada de Roda e Curumins da Baixa vão aquecer o público para a grande apoteose na Arena da Amazônia. E, para encerrar a festa, o público vai contar com a animação e o bom repertório do parintinense – e forrozeiro – George Japa.