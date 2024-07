O verão amazônico traz alerta para os cuidados com os frequentadores do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, uma das principais atrações da capital amazonense e um dos locais preferidos para banho pelos manauaras. Por questão de segurança, a área chamada de “pedral” ou “prainha” é proibida tanto para banho quanto para fazer fogueira.

Os banhistas que frequentam a praia devem respeitar as normas de uso e não ultrapassar áreas não permitidas para o banho, como é o caso do “pedral”, localizado após a faixa de areia da praia perene. A área não é autorizada para uso, não contando com estrutura para o mesmo.

A faixa de praia perene, construída após a reforma da Ponta Negra, é o único local autorizado e com segurança permanente nos dias de funcionamento. Sob a gestão da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a Ponta Negra terá reforço de sinalização do local que é proibido para banho.

Não há faixa de segurança delimitada para o “pedral”, e a população que insiste em usar a área, mesmo sendo orientada pela comissão, ciclopatrulha, bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar, está incorrendo em risco e responsabilidade pelo mau uso.

Efetivos da comissão, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e demais órgãos que já atuam na Ponta Negra estão com suas atividades direcionadas para orientar e fiscalizar os banhistas. A população precisa ajudar e resguardar sua própria segurança, não frequentando locais não autorizados.

Novas placas de orientação serão instaladas no local, orientando os banhistas a não usar o “pedral” ou “prainha”. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública, além de pintura e manutenção geral de sua estrutura.

Cordão de isolamento

É importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes de limpeza da prefeitura também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.