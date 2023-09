O torcedor do São Paulo recebeu uma notícia bem desagradável na noite desta terça-feira, 12. Às vésperas da final da Copa do Brasil, o zagueiro Arboleda deixou o campo de maca em partida do Equador, válida pelas Eliminatórias da Copa, e pode ser desfalque para o Tricolor na final da competição nacional. O zagueiro é titular da seleção equatoriana e atuou até os 20 minutos da partida contra o Uruguai. Foi quando o atleta sentiu uma lesão na coxa esquerda, após tentar dar um pique. Ele teve que ser substituído. O jogador foi retirado de maca e colocou as mãos no rosto. A primeira partida da final contra o Flamengo ocorre no domingo, 17, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida de volta será no dia 24 de setembro, também às 16h, no Morumbi, na capital paulista. Em campo, o Equador derrotou o Uruguai por 2 a 1 .

Arboleda saiu de maca do jogo entre Equador e Uruguai. Tem final da Copa do Brasil domingo. pic.twitter.com/VPnW1mYEej — Sala12 (@OficialSala12) September 12, 2023