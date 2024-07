A apuração do festival ocorre nesta segunda-feira (01/07), às 14h (horário de Manaus), no Bumbódromo. O boi-bumbá vencedor será aquele que acumular o maior número de pontos na soma de todos os blocos durante as três noites de apresentações.

O corpo de jurados do Festival de Parintins é composto por dez julgadores e cada noite é avaliada separadamente.

O espetáculo de cada boi é complexo e envolve 21 itens (quesitos), além de outros elementos não julgados, mas que não podem faltar, como Pai Francisco e Mãe Catirina – personagens folclóricos do ‘Auto do Boi-Bumbá’.

Resultado

Na primeira segunda-feira após o Festival, é feita a contagem dos pontos dos jurados e proclamado o bumbá vencedor. O ganhador sai desfilando pelas ruas de Parintins, comemorando o título. A partir daí, é começar a preparar o festival do próximo ano.

Os itens

Apresentador – Item 1

O anfitrião da apresentação, mestre de cerimônia, porta voz do espetáculo que leva ao conhecimento do espectador aquilo que será apresentado pelos itens.

Levantador de Toadas – Item 2

É o intérprete (cantor) musical da trilha sonora do espetáculo. O juado avalia a interpretação, afinação, dicção, timbre e técnica de canto, além da variedade de decisões interpretativas.

Marujada ou Batucada – Item 3

Conjunto de brincantes que fazem o acompanhamento percussivo das toadas, sendo base para o espetáculo. No Caprichoso é chamada de Marujada e no Garantido, Batucada.

Ritual Indígena – Item 4

Representação artística de uma celebração ou rito indígena, fundamentado em consonância ao espetáculo do Boi-Bumbá. O Ritual Indígena é sempre conduzido pelo Pajé e conta ritos que eram ou ainda são realizados por tribos indígenas.

Porta Estandarte – Item 5

Brincante que conduz o estandarte símbolo do Boi Bumbá. Ela deverá ter garra, desenvoltura, elegância, alegria, sincronia de movimentos entre o bailado e o estandarte.

Amo do Boi – Item 6

Brincante que representa o dono da fazenda que entoa versos dentro dos fundamentos do espetáculo. São avaliadops timbre, afinação, fluência na dicção, capacidade de improvisar melodias, versos e qualidade poética.

Sinhazinha da Fazenda – Item 7

Brincante que representa a filha do dono da fazenda no auto tradicional do Boi-Bumbá de Parintins. Precisa ter graça, desenvoltura, simplicidade, alegria, saudando o boi e do público.

Rainha do Folclore – Item 8

Brincante que representa a diversidade das manifestações da cultura popular brasileira. Deve possuir graça, movimentos com desenvoltura, incorporação, indumentária.

Cunhã-Poranga – Item 9

Mulher bonita em Nheengatu, brincante que representa os povos indígenas, a mais bela da tribo.

Boi-Bumbá (Evolução) – Item 10

Boi articulado que é o símbolo maior da manifestação popular de Parintins, manipulado por brincantes denominados “tripa do boi”. Deve ter geometria idêntica, leveza, alegria, evolução, encenação, coreografia e movimentos de um boi real.

Toada Letra e Música – Item 11

Gênero musical popular do Boi de Parintins, suporte lítero-musical do festival. As letras das canções resgatam o passado de mitos e lendas da floresta amazônica. Apenas uma toada por noite é avaliada nesse item, anunciada pelo apresentador.

Pajé – Item 12

Personagem que simboliza o curandeiro, xamã, sacerdote indígena considerando a referência sagrada, mística e mitológica dos povos indígenas. Precisa apresentar expressão corporal e facial e domínio do espaço cênico.

Tribos Indígenas – Item 13

Brincantes que representam os grupos étnicos que compõe os povos indígenas da Amazônia e/ou do território brasileiro, dentro do contexto do espetáculo do Boi- Bumbá.

Tuxauas – Item 14

Brincantes que representam os chefes dos povos indígenas por meio de indumentárias que simbolizam o cocar alegórico.

Figuras Típicas Regionais – Item 15

Estrutura alegórica e cênica que representa a identidade regional do amazônida em sua diversidade.

Alegorias – Item 16

Estrutura artística que funciona como suporte e cenário para a apresentação. Considera- se acabamento, execução, funcionalidade, porte e estética.

Lenda Amazônica – Item 17

Estrutura artística alegórica e cênica. Narrativa que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto do espetáculo do Boi-Bumbá de Parintins.

Vaqueirada – Item 18

Brincantes que representam a figura dos vaqueiros no contexto histórico. São os guardiões do Boi-Bumbá.

Galera – Item 19

Conjunto de torcedores dispostos nas arquibancadas laterais gratuitas. Massa humana que formam coreografias no contexto do espetáculo. O desempenho também é julgado. Do outro lado, a galera do boi contrário não pode se manifestar.

Coreografia – Item 20

Movimentos coreografados dos grupos de dança apresentados durante o espetáculo. Avalia-se dinâmica, movimentos, ritmo e sincronia.

Organização e Conjunto Folclórico – Item 21

Fluidez e organização da apresentação dentro do contexto do espetáculo. Considera-se harmonia, velocidade de apresentação, liberdade de movimentos na arena e tempo compatível.