O Projeto de Lei nº 367/2023, de autoria do vereador João Carlos (Republicanos), que propõe a inclusão de aulas de primeiros socorros no currículo das escolas municipais, foi aprovado pela Câmara Municipal e agora aguarda a sanção do prefeito.

Segundo o parlamentar, o projeto tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para lidarem com situações de emergência, que podem ocorrer em qualquer ambiente, seja em casa, na escola ou nas ruas.

A proposta não apenas ensina procedimentos básicos, mas também estimula o senso de responsabilidade e empatia desde cedo.

“Quando pensamos em educação, não falamos apenas de livros e matérias tradicionais. Estamos falando de preparar nossas crianças para o mundo real. O conhecimento de primeiros socorros é fundamental para que elas saibam como agir e, quem sabe, salvar uma vida”, afirmou o vereador.

Prática

Nas escolas, a implementação dessa medida garantirá que os estudantes aprendam, de forma prática e objetiva, como agir em situações de risco, como em casos de engasgos, quedas ou até desmaios.

A formação de professores e funcionários para atuarem como multiplicadores desse conhecimento é outra parte essencial da proposta.

Além de capacitar os alunos para emergências, o projeto fortalece a cultura da prevenção, um passo crucial para tornar as escolas lugares mais seguros. A expectativa é que, com a sanção do prefeito, as aulas de primeiros socorros já estejam incluídas no próximo ano letivo.

O post Aprovado na CMM projeto que inclui primeiros socorros nas escolas apareceu primeiro em Portal Você Online.