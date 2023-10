A Apple lançou no último dia 22 a linha de iPhones 15 e, com isso, o sistema operacional iOS 17, que chegou a demais dispositivos Apple no dia 26 de setembro. Ficaram de fora dos aparelhos contemplados pela atualização, os iPhones 8, 8 Plus, X e XR, agora fora de linha -não há iPhone 9.

Esses modelos, além de ficarem presos ao iOS 16, deixam de receber qualquer assistência técnica da Apple. Possíveis reparos ficam restritos a oficinas não autorizadas.

Quando deixa de receber atualizações, o smartphone fica mais vulnerável a ataques digitais, já que as brechas de segurança passam a se acumular. No mês passado, por exemplo, cibercriminosos conseguiram infectar um iPhone com o aplicativo espião Pegasus e a Apple respondeu com um reparo emergencial para os aparelhos em linha.

Além disso, autoridades francesas detectaram níveis de radiação eletromagnética além do valor permitido pela norma em iPhones 12. O defeito foi corrigido por uma atualização de software promovida pela própria Apple.

Com a chegada de novos aparelhos, a Apple também costuma baratear os modelos mais antigos. A Folha de S.Paulo mostrou que a queda nos preços pode chegar a 40%. Os seguintes aparelhos ainda recebem assistência técnica da Apple:

-iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (2ª geração)

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone SE (3ª geração)

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 15

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max