Por meio de câmeras de segurança, foi possível ver o momento que criminosos abordaram o carro | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O industriário Valdemar de Azevedo Guimarães, de 63 anos, morreu neste sábado (6), após ficar um mês internado no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo. O idoso foi baleado, em frente da neta, durante uma tentativa de assalto ,ocorrida em uma rua no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, no último dia 6 de outubro.

O comunicado da morte de Valdemar foi feita em seu perfil nas redes sociais e confirmado pelos familiares.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento do senhor Valdemar de Azevedo Guimarães. Quem desejar prestar condolência, pode comparecer ao velório", dizia a nota.

O velório aconteceu no São José, mesmo bairro em que Valdemar foi abordado pelos criminosos, que ainda não foram identificados.

Relembre o caso

Por meio de câmeras de segurança, foi possível ver o momento que criminosos abordaram o carro, de cor vermelha. Valdemar estava esperando a neta entrar no veículo e, assim que ela entrou, dois homens surgiram.

Um dos suspeitos correu em direção ao motorista, apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto. O comparsa dele deu cobertura à ação. No entanto, o idoso decidiu acelerar o carro e fugir. Os criminosos atiraram, após a reação da vítima.

Os suspeitos fugiram a pé e o idoso foi levado para a unidade de saúde, no entanto, após um mês internado, não resistiu aos ferimentos.

