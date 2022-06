A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) emitiu uma determinação para que as empresas que realizam transporte via balsa no Porto de Manaus se adequem aos valores autorizados pela autarquia. Os preços para o trajeto entre a capital e o município de Careiro da Várzea tiveram aumento e, segundo a Antaq, a mudança não integra a tabela oficial.

Em paralelo, a Antaq pedirá explicações sobre o aumento dos valores das passagens, por meio de fiscalizações e lavratura de autos de infração enviados às empresas.

A determinação deverá ser cumprida imediatamente pelos operadores que prestam o serviço. Caso isso não ocorra, serão aplicadas sanções proporcionais ao porte de cada empresa.

A Antaq esclarece que o aumento pode ser feito, mas que precisa passar por análise da área técnica e da diretoria colegiada da autarquia. Após 30 dias da aprovação, os valores podem começar a ser praticados. Segundo a autarquia, há pedidos em análise para aumento de preços, porém eles não foram aprovados ainda.