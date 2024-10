O viaduto, localizado no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul, será entregue na próxima semana, como presente de aniversário dos 355 anos de Manaus.

As obras do viaduto Márcio Souza, que vai interligar a avenida Ephigênio Salles com a avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como avenida das Torres, seguem avançando na capital amazonense.

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou nesta quarta-feira (16), os ajustes finais do novo complexo viário.

O viaduto, localizado no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul, será entregue na próxima semana, como presente de aniversário dos 355 anos de Manaus, como afirmou o chefe do Executivo municipal.

“Nós estamos fazendo os ajustes finos, com a colocação de grama, de calçadas, e vamos fazer a remoção de um cabo, um fio da rede que passa aqui ao lado, para dar mais segurança para quem vai transitar no viaduto”, disse Almeida.

Ainda conforme o prefeito, com a entrega e pleno funcionamento do viaduto, a fluidez no trânsito de importantes avenidas de Manaus será melhor e mais rápida, impactando nos veículos que trafegam na zona Centro-Sul e em outras zonas da cidade.

Beira-Mar e Beira-Rio

Também nesta quarta-feira, o prefeito David Almeida fiscalizou a obra de revitalização do passeio público das avenidas Beira-Mar e Beira-Rio, dois dos principais corredores viários do bairro Coroado, na zona Leste.

As obras estão transformando os espaços para o uso recreativo, lazer e circulação de pedestres aos moradores da região.

