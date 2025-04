Visuliazação: 0

O atual treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, deixará o comando da equipe merengue para assumir o banco de reservas da Seleção Brasileira, informaram nesta segunda-feira (28) vários meios de comunicação na Espanha. “Carlo Ancelotti já alcançou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira assim que encerrar sua etapa no clube” de Madrid, informou o jornal esportivo madrilenho Marca. O veículo detalha, no entanto, que a assinatura de contrato do veterano técnico italiano com a CBF ainda não aconteceu.

Ancelotti está no centro das críticas desde a eliminação nas quartas de final da Champions para o Arsenal. No último sábado (26), ademais, o Real Madrid perdeu na prorrogação a final da Copa do Rei diante do Barcelona (3-2). Mas a equipe madrilenha ainda briga pelo título do Campeonato Espanhol, na qual estão separados por quatro pontos do líder, o Barcelona, faltando cinco rodadas para o fim.

A Seleção Brasileira demitiu no final de março o treinador Dorival Júnior após a goleada histórica sofrida diante da Argentina (4-1) pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti é um antigo desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que chegou inclusive a anunciar a contratação do italiano para que comandasse os pentacampeões do mundo a partir da Copa América de 2024. A contratação, no entanto, não aconteceu e ‘Carletto’, de 65 anos, acabou renovando seu contrato com o Real Madrid até junho de 2026.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório