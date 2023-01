O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 18, às vésperas do confronto contra o Villarreal pela Copa do Rei e aproveitou para comentar sobre a má fase do clube merengue – de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Segundo o comandante italiano, há uma confiança no elenco para mudar o rumo da temporada nos próximos confrontos. “Consideramos uma oportunidade para sair desse momento complicado. Quanto antes fizermos isso, melhor. É um jogo difícil, complicado, mas temos a motivação para sair logo. É uma grande oportunidade, apesar de darem o Real Madrid como morto”, disse. No último domingo, o clube merengue perdeu a decisão da Supercopa da Espanha para seu maior rival, o Barcelona, por 3 a 1. O único tento da atual campeã da Liga dos Campeões veio de Benzema, no fim do jogo, quando os culés já haviam resolvido a partida. “Temos a esperança de que vai ser amanhã, que vamos mudar essa dinâmica, mas não sei dizer. O que era imprevisível eram as lesões, isso afetou um pouco mais. Janeiro seria um mês complicado, sabíamos disso. Temos que aguentar esse mês, esses jogos. Mas tenho certeza de que vamos sair dessa situação. Essa equipe vai jogar todas as competições até o final”, considerou Ancelotti. Caso o Real Madrid vença a partida de amanhã, o clube espanhol volta a jogar pela competição no dia 25 ou 26 de janeiro. No próximo mês, o Madrid viaja para participar do Mundial de Clubes da Fifa e há a possibilidade do clube espanhol enfrentar o Flamengo – do técnico Vitor Pereira – na decisão do campeonato mundial.

