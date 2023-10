Ana Castela e Gustavo Mioto reataram o namoro. A cantora contou nas redes sociais que o casal está junto há duas semanas.

No Instagram, Ana Castela postou um vídeo curto em que aparece beijando o namorado com a legenda “o marketing voltou”, ironizando os comentários de que o relacionamento deles era uma jogada publicitária.

Os cantores assumiram o namoro em junho deste ano e anunciaram o término há um mês.

Desconfiança

Recentemente, fãs passaram a acreditar na reconciliação do casal por alguns sinais. Em um vídeo de show, Mioto viralizou ao dizer: “Volta e traz de volta o meu moletom, pelo amor de Deus”. Os seguidores do casal logo entenderam que aquela frase era uma indireta para Ana Castela. Nesta quarta-feira (25), fãs celebraram o retorno do casal.