A Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, concluiu hoje a aquisição de 12 usinas termoelétricas no estado do Amazonas. A compra das unidades, que pertenciam à Eletrobras, fortalece o portfólio de geração a gás natural da Âmbar, que também conta com usinas hidrelétricas, solares, a biomassa, a biogás e a carvão mineral.

Somadas, as 12 usinas que passam a pertencer hoje à Âmbar têm capacidade instalada de 1.559 megawatts (MW). “Esta transação amplia nosso parque gerador com ativos estratégicos para nosso portfólio, que são fundamentais para a segurança energética”, afirma o presidente da Âmbar Energia, Marcelo Zanatta.

A conclusão do negócio inclui a transferência da totalidade de ativos e direitos detidos pela Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, nas UTEs Mauá III, Rio Negro (em projeto), Aparecida, Anamã, Anori, Codajás, Caapiranga, Cristiano Rocha, Manauara, Jaraqui, Tambaqui e Ponta Negra.

Zanatta ressalta a relevância do gás natural como uma fonte essencial para o Brasil. “Esse é um combustível fundamental para a transição energética segura no país, garantindo flexibilidade e confiabilidade ao sistema elétrico nacional”.

O negócio foi assinado e anunciado em junho de 2024. A conclusão da venda da UTE Santa Cruz (500 MW), no Rio de Janeiro, também parte do portfólio da Eletrobras, aguarda a aprovação regulatória.