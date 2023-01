Estado fechou 2022 com menor número de casos da doença dos últimos quatro anos.

O Amazonas encerrou o ano de 2022 com a notificação de 50.514 casos de malária. O dado representa redução de 17,4% em relação a 2021 (61.166 casos) e é o menor número de casos da doença nos últimos quatro anos.

Os dados são consolidados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Foram registrados 58.907 casos em 2020, 65.304 casos em 2019 e 73.411 casos em 2018 da doença. Os dados, fornecidos pelos municípios, podem ser encontrados no painel de indicadores de malária no Amazonas, disponível em https://bit.ly/3xMxg5s.

A gerente de Doenças de Transmissão Vetorial – Malária da FVS-RCP, Myrna Barata, destaca que a malária é uma das principais doenças endêmicas no estado.

“O Amazonas tem um trabalho fortalecido no combate à malária, em conjunto com todas as secretarias municipais de saúde, com o objetivo de eliminar a doença no estado”, destaca.

Myrna ressalta que diversas ações foram adotadas para que houvesse a redução de notificações de malária, como o investimento em equipamentos para o combate à doença nos municípios (como bombas de borrificação intradomiciliar), botes e microscópios para fortalecer as ações de enfrentamento que são realizadas.

Eliminação da malária

O Amazonas tem o compromisso de eliminação da malária até 2035. A meta faz parte do plano nacional do Ministério da Saúde para diminuir o número de casos autóctones (transmitidos dentro do país) da doença para menos de 68 mil até 2025, reduzir a quantidade de óbitos para zero até 2030, e eliminar no território brasileiro até 2035.

Enfrentamento

Para alcançar esse cenário, diversas ações da Vigilância Ambiental foram realizadas em todo o estado no enfrentamento da malária.

Supervisões técnicas aos municípios do interior, borrifações intradomiciliares e distribuição de mosquiteiros impregnados para os municípios foram algumas das ações realizadas no Amazonas.

Durante o ano de 2022, foram realizados 623.034 exames para diagnóstico, dos quais 31.660 foram tratados, incluindo tratamento dos pacientes que apresentaram recaída da doença.

Painel de indicadores de Malária

No dia Mundial de Luta Contra a Malária, celebrado no dia 25 de abril, foi lançado o painel para acompanhar o cenário epidemiológico da doença no estado, com os indicadores de casos novos positivos, discriminados por ano e por mês, distribuição dos casos novos positivos por áreas, por faixa etária, por sexo e início de tratamento após a data dos primeiros sintomas.

Estudo para o tratamento da Malária vivax

Com uso do medicamento tafenoquina, o tratamento da malária vivax é realizado em três dias. Manaus e Porto Velho (RO) são as primeiras cidades do mundo a utilizarem a medicação para o estudo.

A iniciativa é do Ministério da Saúde e, no Amazonas, é ação integrada entre SES-AM, FVS-RCP, Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

Participação em Harvard

A FVS-RCP participou, em junho de 2022, em Boston, nos Estados Unidos, do Curso de Ciência da Erradicação: Malária – desenvolvimento de liderança, realizado pela Universidade de Harvard, que teve por finalidade promover pautas relacionadas à malária, como as novas estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS) de controle e inovações no tratamento, visando a erradicação da doença.

