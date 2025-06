Visuliazação: 0

O Amazonas acertou a repatriação do zagueiro Rafael Vitor para Série B do Brasileiro. O jogador, de 32 anos, retorna ao clube depois de cinco anos no futebol da Malásia. Rafael estava no Penang FC, onde atuou em três jogos e marcou um gol nessa temporada. No país, também vestiu a camisa do PBAPP FC. No total, o jogador disputou 90 jogos e marcou 15 gols.

A última passagem do atleta pelo Amazonas foi em 2019, no primeiro ano do clube, quando conquistou o acesso e o título da segundinha do Campeonato Amazonense. O zagueiro também já passou por times como, Nacional, Villa Nova-MG, Atlético Mineiro, Rio Negro e Boa Esporte-MG.

O Amazonas entra em campo diante do Athletic-MG na segunda-feira (9), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, pela 11ª rodada da Série B.

