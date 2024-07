O Vila Nova conseguiu a primeira vitória fora de casa na Série B do Brasileirão ao bater o Amazonas, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira (8), no estádio Carlos Zamith, pela 14ª rodada. Henrique Almeida e Júnior Urso marcaram os gols dos goianos e Rafael Tavares para os amazonenses.

Com o resultado positivo, o Vila Nova alcançou a terceira colocação da competição, agora com 24 pontos. Vale lembrar que com o resultado, o time somou a terceira vitória em quatro jogos. Já o Amazonas perdeu a invencibilidade de três jogos (dois empates e uma vitória), e ficou estacionado com 16 pontos na 16ª posição, apenas uma acima da zona da degola.

O Vila Nova retorna aos gramados no próximo domingo (14), contra o Avaí. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o Amazonas joga diante do Botafogo-SP na sexta-feira (12). A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

O post Amazonas perde de virada para o Vila Nova em casa apareceu primeiro em Portal Você Online.