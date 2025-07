Visuliazação: 0

Com até R$ 35 mil para famílias de baixa renda, o programa movimenta o setor imobiliário e contribui para redução do déficit habitacional.

O programa Amazonas Meu Lar consolida-se como referência nacional ao oferecer um dos maiores subsídios do Brasil, para entrada de financiamento de imóvel. O levantamento, realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), abrange as 25 capitais.

No ranking nacional dos estados brasileiros com os maiores subsídios para compra de unidades habitacionais, o estado de Goiás aparece em primeiro lugar e o Amazonas em segundo.

No caso de Goiás, o benefício concedido não vai diretamente para as famílias, como é o caso do Amazonas Meu Lar.

Em Goiás, o programa Crédito Parceria concede o subsídio em forma de benefício fiscal outorgado de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) às incorporadoras. Permite às empresas abaterem parte do imposto devido ao estado.

No Amazonas Meu Lar, maior programa habitacional do estado, o recurso compõe a entrada do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, para compra de imóvel em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida.

O subsídio Entrada do Meu Lar oferece R$ 35 mil para famílias da Faixa 1 (renda mensal bruta de até R$ 2.850); R$ 30 mil para a Faixa 2 (renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700); R$ 20 mil para a Faixa 3 (renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.000).

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). É executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

Em terceiro lugar no ranking, aparece o estado de Mato Grosso do Sul com o programa Bônus Moradia, que oferece subsídios entre R$ 8 mil e R$ 32 mil, dependendo da renda e do município.

Rondônia ocupa o quarto lugar, com o programa Meu Sonho, oferecendo até R$ 30 mil para famílias com renda de até R$ 2.850. O Rio de Janeiro, está em quinto lugar com o programa Habita Mais, que concede R$ 25 mil em forma de carta de crédito.

O presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, reforça que o diferencial do programa do Governo do Amazonas está na forma como o benefício é concedido. “Aqui, após a assinatura do contrato com a Caixa, o recurso é repassado diretamente à incorporadora, permitindo que o cidadão utilize a quantia como entrada no financiamento. Isso coloca o Amazonas em destaque nacional nessa linha de atendimento. Essa política fortalece e movimenta toda a cadeia do setor imobiliário e contribui para reduzir o déficit habitacional”, avalia.

Feirão Amazonas Meu Lar

Os interessados em adquirir um imóvel com o apoio do subsídio estadual poderão participar do 2º Feirão Amazonas Meu Lar.

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, com mais de 2,6 mil unidades habitacionais disponíveis em 30 empreendimentos credenciados.

O feirão reunirá 30 empreendimentos de seis incorporadoras: Direcional, MRV, Capital, Olá Empreendimentos, Smart Empreendimentos e J.Nasser. Os imóveis disponíveis estão em construção em diferentes regiões da capital.

Os interessados devem estar inscritos no Amazonas Meu Lar. O pré-cadastro no programa pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou no aplicativo SASI. No site, também está disponível a lista de documentos necessários para a análise de crédito junto às construtoras.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar integra a política estadual de habitação e regularização fundiária, com a meta de atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária.

Os investimentos somam R$ 4,7 bilhões, provenientes de recursos estaduais e federais. O programa já beneficiou, até o momento, 27.431 famílias, sendo 7.626 com soluções de moradia definitivas e transitórias e 19.505 com regularização fundiária.

Além das unidades ofertadas nos feirões, o Amazonas Meu Lar mantém contratos em andamento na capital e no interior, com 1.196 unidades em construção em bairros como São Jorge, Tarumã, Compensa, Alvorada, Novo Aleixo e Petrópolis, além de projetos em Iranduba, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

