O Amazonas FC anunciou, nesta quinta-feira (5/10), a parcial de ingressos vendidos para o jogo do próximo sábado (7/10) contra o Botafogo-PB. Até o momento, 35 mil entradas para o jogo foram vendidas. A partida que pode marcar o acesso do clube amazonense à Série B do Brasileirão será no próximo sábado, às 17h, na Arena da Amazônia.

Além da parcial, clube também divulgou que não haverá venda de ingressos no dia do jogo. Com a venda online já encerrada, os bilhetes podem ser adquiridos somente na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira até às 18h desta quinta e entre 9h e 18h desta sexta-feira (6). Os ingressos de meia entrada já se esgotaram e restam apenas inteira no valor de R$50.

A partida contra o Botafogo-PB vale o acesso a Série B. O Amazonas precisa apenas de um empate para se garantir na segunda divisão nacional.