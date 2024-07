Jogando no Independência, América-MG e Amazonas ficaram no 0 a 0, neste sábado (20), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes tiveram chances para sair de campo com os três pontos, mas os goleiros levaram a melhor. Pior para o Coelho, que perdeu a chance de voltar a dividir a liderança da tabela com o Santos. O Amazonas segue rondando o Z-4 do campeonato.

Com o resultado, o América se mantém na terceira posição na tabela, com 27 pontos, a dois do líder Santos, que tem 29. O Amazonas aparece em 15º lugar, com 20, três pontos a mais que o Botafogo-SP, 17º colocado e primeiro clube do Z-4.

O América volta a campo na próxima terça-feira (23), às 21h (horário de Brasília), diante do Ituano, em São Paulo. Na quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), o Amazonas enfrenta o Guarani, em Manaus. Os dois jogos são válidos pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O post Amazonas empata com o America-MG em Belo Horizonte apareceu primeiro em Portal Você Online.