Em uma noite que teve um pouco de tudo, com VAR, pênalti defendido e quatro gols, Amazonas e Goiás empataram em 2 a 2, neste sábado (2), em duelo da abertura do returno da Série B (20ª rodada). Os gols esmeraldinos, que ainda tiveram um pênalti perdido por Tadeu, foram de Moraes e Anselmo Ramon. Os donos da casa marcaram com Kevin Ramírez e Joaquín Torres.

Com o empate, o Goiás chega aos 38 pontos e recupera a liderança da Série B do Brasileiro – tem a mesma pontuação do Coritiba, mas leva vantagem nos critérios do desempate. Já o Amazonas, apesar do ponto conquistado, agora ocupa a lanterna da competição (20ª posição). O time amazonense fica a um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o América-MG que tem 21 pontos.

As equipes voltam a jogar semana que vem pela 21ª rodada da Série B. O Amazonas visita a Ferroviária, na sexta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa. Já o Goiás recebe o Operário, no sábado (9), às 18h30 (horário de Brasília), no Serrinha.

