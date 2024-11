O Governo do Amazonas está convocando Pessoas com Deficiência (PcD) para fazer a retirada de 1,3 mil carteiras de identificação solicitadas no período de 2023 e 2024, em Manaus.

A partir desta sexta-feira (22), uma força-tarefa para entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD), do Transtorno de Espectro Autista (Ciptea) e Passe Legal estará em ação.

O objetivo é alcançar beneficiários que solicitaram e não resgataram os documentos.

A lista de carteiras prontas e aguardando retirada está disponível no site da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em www.sejusc.am.gov.br.

Ao todo, são 673 CiPcDs aguardando pelos beneficiários, assim como 499 Cipteas e outros 209 Passes Legais, que dão gratuidades às pessoas com deficiência (PcD) nos transportes intermunicipais.

Se o nome estiver na lista divulgada pela Sejusc, o solicitante deve acessar o aplicativo SASI e verificar onde fazer a retirada.

O local para retirada foi indicado pelo solicitante no ato da inscrição, inclusive em ações como do Governo Presente ou em institutos parceiros.

O recebimento das carteiras pode ser feito nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) fixas ou móveis, ou no Centro Estadual de Cuidados para Idosos e Pessoas com Deficiência (CECIPcD), na rua Marquês de Quixeramobim, 210, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, afirma que o chamamento ao público é importante para que as pessoas possam usufruir dos direitos, como meia-entrada ou gratuidade em eventos, transportes e outras áreas, com o uso das carteirinhas.

“Estamos fazendo uma força-tarefa, que vai até 22 de dezembro, para entregar mais de 1.300 carteiras que estão disponíveis da Pessoa com Deficiência, do Espectro Autista e do Passe Legal. Nós disponibilizaremos no site da Sejusc a lista das pessoas que já estão com as carterinhas prontas para a retirada”, frisou a secretária.

Informações

Em caso de dúvidas, a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD) estará atendendo no whatsapp por meio do (92) 98406-0249. Além disso, é possível enviar email para: sepcd@sejusc.am.gov.br.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

