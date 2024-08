Com dois gols no início de cada tempo, o Amazonas conseguiu pela primeira duas vitórias seguidas na Série B do Brasileirão, ao superar a Ponte Preta, nesta terça-feira (20) à noite, na Arena da Amazônia, pela 22ª rodada. Os gols da Onça-Pintada foram marcados por Luan Silva e Matheus Serafim. A Macaca descontou com Igor Inocêncio.

O placar foi inaugurado pelo Amazonas logo aos oito minutos da etapa inicial. Em jogada de contra-ataque pela direita, Luan Silva recebeu cruzamento de Erick Varão, ganhou de Igor Inocêncio e concluiu para o fundo das redes.

O Amazonas ampliou a vantagem aos dois minutos do segundo tempo. Após receber lançamento de Diego Torres, Matheus Serafim ganhou do marcador na velocidade, ajeitou, aproveitou saída do goleiro Pedro Rocha e finalizou.

Aos dez minutos da etapa complementar, a Ponte Preta diminuiu a diferença. Em rápida troca de passes pela esquerda, Ramon encontrou Igor Inocêncio que, de fora da área, acertou chute no ângulo para marcar.

Com a vitória, o Amazonas chega aos 30 pontos e sobe da 13ª para a 8ª colocação da tabela de classificação da Série B. Já a Ponte Preta, com os 28, segue na 12ª posição.

As equipes voltam a jogar pela Série B na 23ª rodada. A Ponte Preta joga primeiro, na sexta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli. Recebe o Operário-PR. Já o Amazonas visita o Santos, no sábado (24), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

